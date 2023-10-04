Kuşak ve Yol Astana'da Tartışıldı
Kazakistan'ın Astana şehrinde, Yeni İpek Yolu Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu yapıldı. Forumda Türkiye'nin stratejik konumu da ön plana çıktı. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın önemi konuşuldu.
Astana ev sahipliğinde Yeni İpek Yolu konuşuldu. Fırsatlar değerlendirildi, Türkiye'nin stratejik önemi masaya yatırıldı... Foruma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan üzerinde yer alan Orta Koridor'un Orta Asya için yarattığı olanaklara dikkat çekildi.
Türkiye yük taşımacılığı açısından stratejik konumda. Bu kapsamda dikkatler de Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattında. Bakan Uraloğlu, hat sayesinde bölge ülkeleri için yeni bir dönemin açıldığını belirtti.