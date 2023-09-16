LGBT propagandasına dur diyecekler! Büyük Aile Buluşması'na saatler kaldı

Büyük Aile Platformu, "LGBT Propagandası Türkiye'de yasaklansın" talebiyle Büyük Aile Buluşması düzenliyor. 17 Eylül saat 15.00'da Saraçhane'de gerçekleştirilecek miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Toplumun her kesiminden insan, LGBT dayatmasına karşı yarın saat 15.00’te Fatih’te bulunan Saraçhane Fatih Anıt Parkı’na akın edecek. Miting öncesi Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz, Aydınlık Gazetesi'nden Gökhan Büyük'e konuştu. Serdar Eryılmaz, mitinge katılacak çocukların olumsuz etkilenememesi için titizlikle çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Bu yıl çok daha yüksek katılımlı ve geniş kapsamlı bir buluşma organize edildi. Saraçhane Parkı ile Sessiz Yürüyüş güzergâhının hazırlanmasından tutun el dövizlerinde ne yazacağına kadar tüm çalışmalar titizlikle yürütüldü. Platformun Bilim Kurulu, Danışma Kurulu ve üye kurumları ile tüm detaylar istişare edildi. Bu yıl geçen yıldan farklı olarak meydandaki ekranlarda buluşma saatine kadar LGBT propaganda ve dayatmasının içyüzünü anlatan birçok içeriğimiz yer alacak. Bu videolar titizlikle seçildi ve o gün orada bulunan çocuklarımızın kötü etkilenmesine neden olabilecek videolara yer verilmedi. On binlerce insanımızın anne-baba-çocuk el ele verip yine orada olmasını bekliyoruz.

BÜYÜK AİLE BULUŞMASI'NDA NEFRET DİLİNE YER VERİLMEYECEK

Eryılmaz, dövizlerde yazacak sloganlar hakkında da şöyle konuştu:

- Büyük Aile Buluşması hazırlıklarında döviz ve pankartlarımıza oldukça dikkat ediyoruz. Geçen yıl gerçekleşen yürüyüşümüzde olduğu gibi bu yıl da herhangi bir nefret söylemine, herhangi bir toplumsal grubu itham edecek söylemlere kesinlikle yer vermiyoruz. Örneğin ‘Aile bizim onurumuz’, ‘Aile hedefte başını çevirme’, ‘Aile izaha lüzum yoktur ki kadın ve erkekten kuruludur (Mustafa Kemal Atatürk)’, ‘Bırakın çocuklar çocuk kalsın’ gibi aile değerlerimizi öncelediğimiz ve haklı talebimizi dile getirdiğimiz dövizlerimiz ve pankartlarımız olacak. Buluşma sonrası Saraçhane’den Beyazıt’a yapılacak olan Sessiz Yürüyüş’te de hiçbir nefret söylemine ve slogana yer verilmeyecektir.

UZMAN İSİMLER, SANATÇILAR MİTİNGDE KONUŞACAK

Mitingde siyasi konuşmaların olmayacağını, alanında uzman bilim insanı, psikolog, sanatçı ve yazarların konuşma yapacağını söyleyen Eryılmaz, LGBT mağdurlarının da söz alacağını aktardı:

- Büyük Aile Buluşması, sivil ve hür bir talebin tezahürüdür. Bu nedenle orada siyasi bir konuşmacı yer almıyor. Pazar günü Saraçhane’de alanında uzman bilim insanlarımız, psikologlar, psikiyatristler, yazarlarımız, sanatçılarımız ve kültür sanat camiamızın aydın isimleri yer alacak. Ayrıca LGBT propaganda ve dayatmasının mağduru olmuş insanlarımız ve yurtdışından Saraçhane’ye mesaj gönderen yabancı konuşmacılarımız olacak.

"ŞAHISLARI HEDEF ALMIYORUZ"

Eryılmaz, vatandaşlara mitinge katılma çağrısında bulunurken şöyle konuştu:

- Biz hep şunu söylüyoruz; biz şahısları hedef almıyoruz, biz LGBT propaganda ve dayatmasına karşı duruyoruz. Geçen yılki Büyük Aile Buluşması sonrası ülkemizde bu dayatmaya karşı bir farkındalık oluştu ve aile konusu siyasetin de gündemine girdi. Bu gelişmeler elbette bizleri umutlandırmaktadır. Ancak öte yandan ABD ve Batı’dan yayılan LGBT Propaganda ve Dayatması yangını da her yanı sardı. Bu yangın kapınıza geldiğinde inancınıza, yaşam tarzınıza, dünya görüşünüze bakmayıp hanenizi yakıp geçecektir. Öte yandan istatistiksel verilerle de görmekteyiz ki nüfusumuz yaşlanmakta ve hane halkı büyüklüğümüz düşmektedir. Dolayısıyla eğer bu propagandaya bugün karşı durmazsak, ileride 23 Nisan’ları ve 19 Mayıs’ları coşkuyla kutlayacak çocuklarımız ve gençlerimiz ne yazık ki kalmayacaktır. Parklarımızın yerini ise huzurevleri dolduracaktır. Bunun için bugün dünya görüşü, yaşam tarzı, siyasi düşünce, dini inanç fark etmeksizin hep birlikte mücadele etmek zorundayız. En kısa tabir ile afişlerimizde belirttiğimiz üzere ‘Çocuklarımız için, Ailemiz için, İnsanlık İçin’, pazar günü saat 15.00’te Saraçhane’de buluşuyoruz.

LGBT PROPAGANDASI YASAKLANSIN TALEBİ HÜKÜMETE İLETİLECEK

Bu sene düzenlenecek mitingde, ‘LGBT propagandası ve örgütlenmesi Türkiye’de yasaklansın’ talebi hükümete iletilecek. Bu talebin yasal boyutunu Avukat Zühre Genişel, Aydınlık’a anlattı. Meclisin aileyi ve bireyi koruma gibi bir yükümlülüğü olduğunu hatırlatan Genişel, talebin önemini şu ifadelerle anlattı:

- LGBT propaganda ve dayatmalarının geldiği boyutu görüyoruz, karşısındayız. Bununla mücadele edeceğiz. Ancak geldiğiniz süreç içerisinde LGBT propagandasının çok daha yoğunlaşması karşısında aileler Büyük Aile Platformu adı altında toplandı. Kitle örgütlerimizle, vatandaşlarımız ‘Madem bu propaganda ve dayatma örgütlü, o zaman biz de buna karşı örgütleniyoruz’ diyerek Büyük Aile Platformunu kurdular. Platformun bu yılki etkinliğinin geçen yıldan bir farkı var. Aileler somut bir taleple meydana inecek ve ‘LGBT propagandası Türkiye’de yasaklansın’ diye haykıracak. Çünkü LGBT propagandası, örgütlü olarak hayatımızın her alanına etki ediyor. Günlük hayatımızın tam da içine girmiş durumda. Çocuklara çizgi filmlerle, masal, hikâye kitaplarıyla, oyunlarla yöneliyor. Gençlerimize marjinallik veya özgür bireyin kendine özgü tercihi adı altında yöneliyor. Toplumsal aile yapımızı hedef alıyor. Çünkü ailenin hedef alınmasının bir anlamı var. Aile toplumun en temel taşlarından biri. Milletin direncini kırmaya, bölüp parçalayarak yok etmeye çalışıyorlar.

- Bunu gördüğümüz için de milli devletin korunması, milletin değerlerinin korunması, bölünüp parçalanmaması ve bireyin kendine yabancılaşmaması için bir yasal düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Bunun da bir zemini var. Anayasamız bireyi ve aileyi aynı zamanda milleti ve devleti koruma yükümlülüğünü en başa koymuştur. Temel maddeleri arasındadır. 12. Madde, 40. Madde ve 41. Madde bu görevleri tarif ediyor. Anayasal bir görev olarak Meclisimizin önünde bireyi, toplumu, aileyi, milleti ve devleti koruma yükümlülüğü vardır.

HÜKÜMETTEN YASAL DÜZENLEME TALEBİ

Avukat Zühre Genişel sözlerine şu şekilde devam etti:

- Anayasa, ‘Koruma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gerekli yasal düzenlemeler yapılır. Gereken teşkilatlar kurulur.’ diyor. Bu görev Meclisimize verilmiştir. Şimdi biz de Meclisimize sesleneceğiz! ‘Anayasa’nın verdiği görev gereği LGBT dayatmasını, bu örgütlü çabayı durduracak yasal düzenlemeleri yapın’ diyeceğiz. İlgili teşkilatları kurun ve bununla yasal düzlemde daha kararlı bir şekilde mücadele edilmesini sağlayın diyeceğiz.