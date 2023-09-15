LGBT propagandası yasaklansın!

Aileler 'LGBT Dayatmasına Dur' demek için hazırlanıyor. Büyük Aile Platformu'nun “LGBT Propagandası Türkiye’de Yasaklansın” diyerek yola çıktığı ‘Büyük Aile Buluşması’ bu pazar günü saat 15.00’te Saraçhane Fatih Anıt Parkı’nda düzenlenecek.

LGBT PROPAGANDASI YASAKLANSIN!

200’den fazla derneğin çağrıcı olduğu mitinge il dışından da yoğun katılım bekleniyor. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elif Eskin, aile yapısını ve çocukları korumanın önemine dikkat çekti ve hukuki boyutuna değindi.