LÖSEV 25’inci Yılında Anıtkabir’de

LÖSEV 25’inci yılını Anıtkabir’de coşkuyla kutladı. Kutlamaya Lösemi ve kanser tedavisi gören, iyileşen gençler ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişi katıldı.

LÖSEV 25’inci Yılında Anıtkabir’de
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Önce Aslanlı yolda yürüdüler, ardından Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktılar. Kanser ile mücadelede büyük rol alan LÖSEV 25’inci yılını Anıtkabir’de tören ile kutladı.

Cumhuriyetin 100. Yılıyla da çifte heyecan yaşan LÖSEV, lösemi tedavisi gören, hastalığı yenen onlarca kişi ve LÖSEV gönüllülerini Anıtkabir’de kutlama töreni ile buluşturdu.

Anıtkabir’deki törene LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllüler de katıldı.

Törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Doktor Ezer, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

# lösev # anıtkabir
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