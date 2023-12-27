Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem! Bakan Ali Yerlikaya'dan Açıklama Geldi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem! Bakan Ali Yerlikaya'dan Açıklama Geldi
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Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamada, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Ali Yerlikaya'dan Malatya Depremi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya şunları söyledi:

- Malatya Doğanşehir’de, 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Bugün Nerede Deprem Oldu? 27 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Bugün Nerede Deprem Oldu? 27 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...Yurt
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