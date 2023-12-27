Malatya'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem! Bakan Ali Yerlikaya'dan Açıklama Geldi

Malatya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.55'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Açıklamada, depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Ali Yerlikaya'dan Malatya Depremi Açıklaması!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Malatya'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ali Yerlikaya şunları söyledi: