MEB'den Cihannüma Derneği ile "Eğitim" Protokolü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de yaptığı konuşmada MEB'in 2 bin 709 protokol imzaladığını belirtmişti. Bakan Tekin, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü var." dedikten sonra, sözlerine tarikatlarla yapılan protokolleri savunduğu ifadelerle devam etmişti. Bakan Tekin'in tepki toplayan o sözeleri şu şekilde:

- Bunların içerisinde, sizin ‘tarikat, cemaat’ dediğiniz, bizim ‘STK’ dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor.

Konya'da Cihannüma Derneği ile Protokol

Bakan Tekin'in tepki çeken sözleri sonrası, Konya İl Müftülüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cihannüma Derneği İl Temsilciliği arasında protokol imzalandığı ortaya çıktı. "Değer Gören, Değer Veren; Tarihinden Geleceğini İnşa Eden Gençlik" konulu imzalanan "eğitimde işbirliği protokolü" Cumhuriyet'in haberinde yer aldı. 13 Aralık'ta Rukiye Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde protokol kapsamında "Kudüs Bilinci" konulu panel düzenlendi.

Sakarya'da da Cihannüma Derneği ile Protokol İmzalandı

Konya'da imzalanan protokolün yanı sıra Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de Cihannüma Derneği'yle protokol imzalandığı ortaya çıktı. Protokol kapsamında 11 Aralık’ta Adabilim Okulları’nda lise öğrencilerine “Ecdat Yadigarı Kudüs” konulu seminer verildi.

Türkiye Gençlik Birliği Tepki Gösterdi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sözlerine tepki göstermişti. TGB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tarikatlarla yapılan protokolleri Gazi Meclisimizin kürsüsünde açıkça savunmaktadır. Dağa kaçırılan kardeşlerimizi tarikatlarla protokoller yaparak mı koruyacaksınız? Türkiye'nin geleceğini tarikatlara mı emanet edeceksiniz? Türk gençliğini ne PKK'nın ne de tarikatların pençesinde bırakmayacağız. Protokollerinizi yırtıp atıyoruz!" ifadelerini kullandı.