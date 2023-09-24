Mehmetçik'ten Akdeniz'de eğitim uçuşu! Dosta güven düşmana korku saldılar

Mehmetçik Akdeniz’de dosta güven düşmana korku salan bir eğitim gerçekleştirdi. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar Kıbrıs Adası’nın güneyinde uçtu.

Mehmetçik'ten Akdeniz'de eğitim uçuşu! Dosta güven düşmana korku saldılar
Son Güncelleme:

Mehmetçik Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı.

Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar ile İHA’lar, Kıbrıs Adası’nın güneyinde uçtu.

Böylelikle hava kuvvetleri ekipleri, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü 22 kişi yaralandıErzurum'da yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü 22 kişi yaralandıYurt
# mehmetçik # akdeniz # eğitim uçuşu
Çok Okunanlar
Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı
"Bize yalan söylendi"
"Bize yalan söylendi"
Gürcistan'da korkutan deprem!
Gürcistan'da korkutan deprem!
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi
Erzurum'da yolcu otobüsü devrildi
24 ülke Libya'ya yardım elini uzattı!
24 ülke Libya'ya yardım elini uzattı!
Öne Çıkanlar Rüşvetçi Senatör Menendez’in Altın Külçeleri Ele Geçirildi! Rüşvetçi Senatör Menendez’in Altın Külçeleri Ele Geçirildi! En kolay kurabiye tarifi! En kolay kurabiye tarifi!