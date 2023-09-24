Mehmetçik'ten Akdeniz'de eğitim uçuşu! Dosta güven düşmana korku saldılar
Mehmetçik Akdeniz’de dosta güven düşmana korku salan bir eğitim gerçekleştirdi. Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar Kıbrıs Adası’nın güneyinde uçtu.
Mehmetçik Kıbrıs'ın güneyinde Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı.
Farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklar ile İHA’lar, Kıbrıs Adası’nın güneyinde uçtu.
Böylelikle hava kuvvetleri ekipleri, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
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