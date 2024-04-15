"Mercek-17" operasyonları! 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

"Mercek-17" operasyonları! 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı...
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerden İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

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