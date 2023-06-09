Merkez Bankası'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.
Merkez Bankası (TCMB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıOnlyFans'a Türkiye'den erişim engeli Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı Sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi RTÜK o kanallara inceleme başlattı