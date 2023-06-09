Merkez Bankası'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmadığı bildirildi.

Merkez Bankası'ndan Hafize Gaye Erkan açıklaması
Son Güncelleme:

Merkez Bankası  (TCMB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, ismi ve fotoğrafları kullanılarak açılan ve paylaşımlar yapılan hesap,  Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ait değil. Erkan'ın daha sonra hesap açacağı ve bilgisini kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hafize Gaye Erkan # Merkez Bankası
OnlyFans'a Türkiye'den erişim engeli Avsever'in Genelkurmay Başkanlığı böyle karşılandı Sonuçlar Resmi Gazete'ye gönderildi RTÜK o kanallara inceleme başlattı
Çok Okunanlar
1 Akşam yatarak kilo verdiren detoks tarifi
2 Hafize Gaye Erkan kimdir?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim başladı
4 Merkez Bankası Başkanı belli oldu
5 NASA uyarmıştı: El Nino başladı