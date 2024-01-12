Mersin ve Şanlıurfa'da PKK Operasyonu!
Terör örgütü PKK’ya yönelik Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda, 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, Suriye'de terör örgütüne ait sağlık merkezlerinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheli tespit edildi.
Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı