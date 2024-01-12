Mersin ve Şanlıurfa'da PKK Operasyonu!

Terör örgütü PKK’ya yönelik Mersin ve Şanlıurfa’da yapılan operasyonlarda, 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, Suriye'de terör örgütüne ait sağlık merkezlerinde faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Mersin ve Şanlıurfa'da PKK Operasyonu!

Jandarma ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheli tespit edildi.

Mersin ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon ile yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal YakalandıMİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal YakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # şanlıurfa # pkk # terörist # operasyon
Çok Okunanlar
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
İşte Osmanlı Padişahlarının Gerçek Halleri!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
Gazze'yi İsrail İçin Cehenneme Çeviren O Silahlar!
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ'ye Göre Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Emekliler Dikkat! Emekli Maaşına Ek Zamda Takvim Netleşti...
Öne Çıkanlar Korkulan oldu savaş resmen başladı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Korkulan oldu savaş resmen başladı! ABD ve İngiltere Yemen'i vurdu!│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Saç Dökülmesi ve Cilt Sarkmasına Set Vurur! 10 Yaş Genç Gösteren Balık Saç Dökülmesi ve Cilt Sarkmasına Set Vurur! 10 Yaş Genç Gösteren Balık