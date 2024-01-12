MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal Yakalandı

MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT'ten PKK'ya Üst Düzey Darbe! Serhat Bal Yakalandı
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal’ın saklandığı yeri tespit etti.

Terörist Serhat Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi.

PKK'nın sözde sorumlularından Bal, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi.

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