Meteoroloji'den 35 şehir için toz taşınımı uyarısı! İşte sarı kodlu uyarı yapılan o iller

Toz taşınımı etkisi yurdun birçok noktasında etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 35 il için sarı kodlu çöl tozu uyarısı yaptı.

İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının meydana getireceği sağlık problemleri, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca hava sıcaklıkları Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

İşte sarı kodlu çöl tozu uyarısı yapılan iller:

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.