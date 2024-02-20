MHP'den CHP'ye DEM Parti tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli'nin gündeminde yerel seçimler vardı. MHP lideri, CHP'nin Dem Parti ile kurduğu iş birliğini eleştirdi.

- DEM Parti, artık CHP’nin karar ve kumanda odasına kadar nüfuz etmiş, kimin aday yapılıp yapılmayacağını tayin eden vesayetçi bir konuma sahip olmuştur.

- Esenyurt’tan Kadıköy’e ve Mersin’in bazı ilçelerine kadar görünen çarpıcı gerçek budur ve aslında her seçim çevresinde adı konulmamış kokuşmuş ittifak ilişkisi DEM’lenen ve boyunduruk altına alınan CHP’nin iç yüzünü deşifre etmiştir. CHP ile DEM iç içe geçmiş, birisini diğerinden ayırt etmek zorlaşmıştır. Özgür Beyin irade ve siyasetinin şifreleri DEM’in eline geçmiştir.

DEVLET BAHÇELİ DANIŞTAY 5. CEZA DAİRESİ'Nİ ELEŞTİRDİ

Devlet Bahçeli, Danıştay 5. Ceza Dairesi'nin FETÖ iltisaklı hakim ve savcılarla ilgili göreve iade kararını da eleştirdi.

- Danıştay 5. Daire nereye hizmet etmektedir? FETÖ’cüleri aklamak vatana, millete ve adalete ihanet değil midir? FETÖ’cüleri göreve iade etmek cinayet değil midir?

Fahiş fiyat artışları da MHP liderinin gündemindeydi. Bahçeli, fiyat artıranları “FETÖ’cü” olmakla itham etti.