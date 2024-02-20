DEM Parti binasına terör operasyonu! 2 kişi Esenyurt'taki ilçe binasında yakalandı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen 2 kişi, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ele geçirildi.

DEM Parti binasına terör operasyonu! 2 kişi Esenyurt'taki ilçe binasında yakalandı

Esenyurt'ta DEM Parti binasına "terör" operasyonu yapıldı. İstanbul Valiliği, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptı.

Terör propagandası yapan 2 kişi, DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı.

Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete, Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# esenyurt # DEM Parti # terör # operasyon
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