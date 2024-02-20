CHP, Lütfü Savaş kararını verdi!

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken CHP'de tartışmalar yaşanmaya devam ediyor.

6 Şubat merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, mevcut CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeni dönem için yeniden aday olarak ilan edilmişti. Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesi, Hatay başta olmak üzere Türkiye genelinde tepki çekmiş ve tartışmalara yol açmıştı.

Konuyla ilgili daha sonra yapılan açıklamalarda Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden değerlendirileceği ifade edilmişti. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Lütfü Savaş da kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP, LÜTFÜ SAVAŞ İLE İLGİLİ KARARINI VERDİ

CHP, partinin mevcut Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş ile ilgili son değerlendirmelerin sonucunu açıkladı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerine yapılan son değerlendirmeler sonucunda; il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mutabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir." denildi.