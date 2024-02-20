Milli atletten altın madalya! Muhammet Khalvandi kimdir?

Polonya’da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası’nın ikinci gününde yarışlar tamamlandı.

Milli sporcumuz Muhammet Khalvandi, F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45.72’lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38.55’lik derecesiyle Fransa’dan Marcelin Walico’ya aitti. Aynı atışta mücadele eden bir diğer atletimiz Musa Davulcu ise 29.48’le altıncı oldu.

Milli sporcu Muhammet Khalvandi, Fransa'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

MUHAMMET KHALVANDİ KİMDİR?

Mohammad Khalvandi 11 Ocak 1990 İran doğumludur. F58 kategorisinde engelli atletizminde yarışan bir atlettir. 2012 Paralimpik Oyunları'nda Khalvandi, F57/58 kombine kategorisinde altın madalya kazanarak 50,98 metrelik atışla F58 sınıfında Dünya Rekoru kırdı.Khalvandi ayrıca kombine F57/58 cirit 2013 Dünya şampiyonluğunu da kazandı.