Minik Kalplerden Dünya Liderlerine Yazılan Açık Mektup: "Bomba ve Kurşun Sesleri, İnsan Çığlıkları Olmasın"

Samsun Büyükşehir Çocuk Meclisi tarafından yazılan ‘açık mektup’ oy birliği ile kabul edilerek, dünya liderlerine gönderildi. Mektupta, “Çocukların uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın” çağrısı yapıldı.

"20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" münasebetiyle Samsun’da 17 ilçeden gelen 86 öğrencinin katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ‘Çocuk Meclisi’ yapıldı. Meclis toplantısında dünya liderlerine gönderilecek ve çocukların kendi yazdığı ortak mektup okundu. 8. sınıf öğrencisi ve Meclis Başkanı Zehra Zülal Başer tarafından Filistin bayrağının olduğu meclis kürsüsünden okunan ortak açık mektup, meclis üyelerinin oy birliği kararı ile kabul edilerek, dünya liderlerine gönderildi.

“Çocukların uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın”

Tüm çocuklar adına açık mektubu okuyan Meclis Başkanı Zehra Zülal Başer, “Dünya liderlerine açık mektup:

-Kimimiz beyaz, kimimiz sarı, kimimiz siyah. Bazılarımız üzgün, bazılarımız mutlu, birçoğumuz umutlu. Ya savaştan kaçıyor ya da yaşadıkları şehirlerde öldürülüyor çocuklar. Sahi ne kadar umurunuzda bir çocuğun yüreğinden geçenler? Her birimiz dünyanın umuduyuz. Çünkü çocuk sevgi, sevinç, heyecan ve masum bir kalptir. Yeryüzünün tüm çocukları yeryüzünün tüm anne babalarının değil mi? Çocuğunun ayağına diken batsa canı yanan anne babalar aynı sızıyı tüm çocuklar için de hissetmez mi? Dünyanın tüm ülkelerinin sayın liderleri! Çocuklarınıza bizden selam söyleyin. Umarız ki başlarına bir felaket gelmesin. Umarız ki uyku zamanları geldiğinde ninnileri bomba ve kurşun sesleri, insan çığlıkları olmasın. Çocuklarınızın gözlerine bakın lütfen. Yeni bir güne uyandıklarında annelerinin gülümsemesi yerine acının soğuk yüzünü görmesinler. Umarız ki çocuklarınız ülkenizde barış ve esenlik içinde okullarına devam edebilsinler. Acaba geri dönebilecek miyiz endişesi yaşamasınlar. Senede bir gün çocuk hakları adına yazılıp çizilenlerle acılar dinmiyor. Merak ediyoruz sayın başkanlar; her sene çocuk hakları gününü neden kutluyoruz? Dünyada binlerce çocuk öldürülürken, binlerce çocuk mülteci olurken, binlerce çocuk açlık çekerken, binlerce çocuk gülmezken ne adına kutlama yapıyoruz? Çocuk hakları günü sadece bir masaldan ibaret olmasın. Dünyanın karamsar, merhametsiz, duyarsız, özensiz tavrını silmek için: Bir tutam çocuk saflığı, bir tutam merhamet, bir tutam şefkat, bir tutam barış, bir tutam sevgi, bir tutam duyarlılık gerekiyor. Biz çocuklar Hakk’tan geldik; güzellikten, doğruluktan, adaletten, merhametten yanayız. Dünyaya bakınca sınırlar, savaşlar, acılar görmek istemiyoruz artık. Yorulduk çünkü. Çiçek kadar ömrümüzde sürekli avlanan çocuklar oluyor. Dünyaya bakınca üşüyorum, diyor bir çocuk. Bu çocuğun hissettikleri hiç mi umurunuzda değil? Dünya çocuk hakları geliyor her sene ve geçiyor. Bu sene geçmesin deyip kalıcı bir iş yapmak istiyorsanız meselâ savaş sözcüğünü dünyanın tüm dillerinden çıkartıp çöpe atın. Büyümek istiyoruz eğer mümkünse. Çok şey mi istiyoruz?” dedi.