MİT Başkanı Kalın, ABD'de!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, görüşmeler gerçekleştirme üzere Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'ye gitti.

Kalın, ziyaretinde CIA Başkanı William Burns ile bir araya gelecek.

İstihbarat alanında yetkili isimlerle görüşecek olan Kalın, Beyaz Saray’da, Kongre’de ve Dışişleri Bakanlığında da temaslarda bulunacak. MİT Başkanı Kalın’ın ajandasında ikili ilişkilerin yanı sıra PKK, FETÖ, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadelenin de yer aldığı öğrenildi. Kalın’ın yapacağı görüşmelerde Irak ve Suriye'nin yanı sıra Gazze’de savaşın durdurulması, ateşkes için müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ile Kafkaslar konusunun ele alınacağı öğrenildi.