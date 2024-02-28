MİT Tırları davasında karar! Erdem Gül 5 yıl hapis cezası aldı
Yeniden görülen MİT TIR'ları davasında karar açıklandı. CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.
Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum, gazetecilik suç değildir" dedi. Mahkeme heyeti, oy birliği ile aldığı kararla Erdem Gül'ü, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Erdem Gül, dava kapsamında daha önce 3 ay hapis yatmıştı. Yeni hükmün, İstinaf ve Yargıtayca onanması halinde Gül'ün 2.5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi