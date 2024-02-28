MİT Tırları davasında karar! Erdem Gül 5 yıl hapis cezası aldı

Yeniden görülen MİT TIR'ları davasında karar açıklandı. CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Editör: Uğur Çam

Yargıtay'da bozulan MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada, Adalar Belediye Başkanı ve eski Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkındaki davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Erdem Gül ve avukatları katıldı.

Savcının cezalandırılmasını talep ettiği mütalaaya karşı son savunması sorulan Erdem Gül, "Suçlamaları kabul etmiyorum, gazetecilik suç değildir" dedi. Mahkeme heyeti, oy birliği ile aldığı kararla Erdem Gül'ü, ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Erdem Gül, dava kapsamında daha önce 3 ay hapis yatmıştı. Yeni hükmün, İstinaf ve Yargıtayca onanması halinde Gül'ün 2.5 yıl cezaevinde kalması bekleniyor.

Erdem Gül Kimdir? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tutuklandı mı?Erdem Gül Kimdir? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tutuklandı mı?Kimdir?

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# mit tırları # erdem gül
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Dev zam geldi
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Emekliler dikkat: Temmuz ayında maaşlara zam mı gelecek?
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu!
O şehirlere hızlı tren geliyor
O şehirlere hızlı tren geliyor
Öne Çıkanlar TUSAŞ KAAN'ı işte böyle üretti! - Ulusal Haber TUSAŞ KAAN'ı işte böyle üretti! - Ulusal Haber Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü! Bir zabıta diğer bir zabıtayı 7 kez bıçaklayarak öldürdü!