Erdem Gül Kimdir? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tutuklandı mı?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde merak ediliyor. Bugün gelen haberlere göre Erdem Gül 5 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezayı neden aldığı ve kim olduğu ise merak konusu. Gelin detaylara geçelim!

Erdem Gül kimdir? Adalar Belediye Başkanı tutuklandı mı?

Erdem Gül, 1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre Meclis muhabirliği yaptı ve aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilciliğini yaptı. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Staj döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajans'ta profesyonel gazetecilik kariyerine başladı. Taraf Gazetesi'nde çalıştı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve Meclis muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliğine atandı. Evli ve 2 çocuğu olan Erdem Gül Adalar Belediye Başkanlığına 2019 yılı genel seçimlerinde CHP'den aday olarak seçildi.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül neden ceza aldı?

Yargıtay'da devrilen MİT TIR'larının görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin yeniden yargılamada, Adalar Belediye Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi eski Ankara Temsilcisi Erdem Gül hakkında açılan davada karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık Erdem Gül ve avukatları hazır bulundu. Erdem Gül, ifadesinde savcılığın savunması hakkında yorum yapmayacağını belirterek, "Çünkü gazetecilik suç değildir." diyerek kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Kararın verileceğini hatırlatan ve son sözleri sorulan Gül, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Gül'e "silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan sanık Gül, "Dosyada sadece eylem olarak bir tane haber var. Dolayısıyla bu ceza direkt habere cezadır."