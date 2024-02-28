İstanbul Maltepe Dragos Sahili'nde batık halde yatan gemilerin hikayesi sizi çok şaşırtacak!

İstanbul Maltepe Dragos Sahili'nde batık halde yatan gemiler vatandaşların hafta sonu gezmesine çıktıklarında dikkatlerini çekiyor. Bu gemiler neden batık halde orada terk edildi ve neden alınmıyor biliyor musunuz? Deniz kirliliği, görüntü kirliliği ve metal hurdaların kendi haline terk edilmesinin sebebi nedir?

İstanbul Maltepe Dragos Sahili'nde batık halde yatan gemiler görenleri şaşırtıyor!

İstanbul Maltepe Dragos Sahili'nde batık halde yatan gemiler geçtiğimiz yıllarda yaşanan fırtınadan beri orada yatıyorlar. Bu gemilerin akıbeti ne olacak vatandaşlar merak ediyor. İstanbul Maltepe açıklarında karaya oturan 67 metre uzunluğundaki Türk bayraklı gemi, fırtınaya yenik düştü, bir kısmı battı. O günden bugüne tam 3 yıl geçti.

Kıyıda batık halde terk edilen gemi, şu anda bölgeden kaldırılmayı bekliyor. Bu görüntüler İstanbul Maltepe sahilinden. AYİŞ 1 isimli Türk bayraklı Ro-Ro gemisi tam 3 yıldır burada mahsur kalıyor. Üstelik paslanmış. Mahalle sakinleri 67 metre uzunluğundaki gemiden şikayetçi ve kaldırılmasını istiyor.

Batık halde sahil kenarında bekleyen tek gemi o değil!

Genellikle AYİŞ 1 isimli bu gemi birçok sefer haber yapıldı. Bu kadar gündem olmasına rağmen gemi 3 yıldır yerinden kaldırılmayı bekliyor. Ancak o bölgede yatık halde bekleyen tek gemi o değil! Arka tarafta bulunan iskelenin ucunda bir tane daha gemi yarı batık ve paslanmış halde denizden çıkarılmayı bekliyor. Ambarlı’dan Balıkesir Bandırma’ya daha çok şantiye araçları taşıyan bir şirketin Ayiş 1 isimli gemisi 1970 yılında Yunanistan’da inşa edildi. 54 yıl önce inşa edilen bu eski gemi fırtınaya dayanamayıp sahile kıyıya paralel şekilde kayalara vurdu.

Çevre sakinleri durumdan şikayetçi!

Ayiş 1 isimli bu geminin yerinden kaldırılması için 2023 yılında İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ihaleye çıkılmış olsa da halen gemi batık halde sahilde bekliyor. Bu durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri hurda gemilerin çocukların oyun alanına döndüğünü ve bu durumun büyük tehlikelere yol açtığını söylüyor. Gemilerin akıbeti henüz belli değil ve uzunca bir süre daha orada duracaklar gibi duruyor.