Aleyna Dalveren Nereli? Aleyna Dalveren Kimdir? Tutuklandı mı? Belinde Silahla Ne Yaptı?

Aleyna Dalveren nereli ve belinde bulunan silah ile lüks aracın üzerinde ne yaptı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'da gerçekleşen olayın ardından polis Aleyna Dalveren'i tutukladı mı? Lüks aracın üzerine çıkıp para dağıttıktan sonra belindeki silahı çıkaran Dalveren yaptığı hareketin sonucunda polis tarafından takibe alındı. Adresine operasyon düzenlenen sosyal medya fenomenin akıbetini gelin detaylı inceleyelim!

Aleyna Dalveren nereli? Sosyal medya fenomeni belinde silahla ne yapıyordu?

1996 yılında İstanbul'da doğan Aleyna Dalveren'in memleketi İstanbul'dur. Türkiye'nin Selena Gomez'i olarak tanınıyor. Eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nde devam eden genç yetenek, müzik kariyerinin yanı sıra dizi ve projelerdeki performanslarıyla da dikkat çekiyor. Nişantaşı Üniversitesi'ndeki eğitimiyle sanatı akademik bilgiyle birleştiren Aleyna Dalveren, sahnede ve ekranda yeteneğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Gelecekteki başarılarıyla beklentileri artıran genç sanatçı, sanat dünyasında önemli bir yer edinmeye hazırlanıyor.

Televizyon sektöründe ses getiren Aleyna Dalveren, 'Umutsuz Ev Kadınları' ve 'Arka Sokaklar' gibi popüler dizilerde kendini gösterdi. Ayrıca “Bugün Ne Giymeliyim?” moda yarışmasındaki başarılı performansıyla dikkat çekti. Dalveren kişisel hayatına dair detayları sosyal medya hesaplarında aktif olarak paylaşıyor, paylaşımlarına beğeni ve yorumlar yağıyor!

Aleyna Dalveren tutuklandı mı?

Vatandaşlar Aleyna Dalveren nereli diye soruyor sebebi ise paylaştığı görüntüler. Lüks bir aracın üzerinde dans ederek para dağıtırken görülen Aleyna Dalveren, daha sonra belinden silah çıkardığı anları paylaştı. Bu paylaşımın ardından polis soruşturma başlatarak Aleyna Dalveren'i gözaltına aldı. Adresine operasyon düzenlenen Aleyna Dalveren gözaltına alındı ve adreste birçok şey yakalandı. Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen APP plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Aleyna Dalveren'in Dilan Polat ile bağı nedir?

Gözaltına alınan Dalveren hakkında yapılan soruşturmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer sosyal medya ünlüleri ile yoğun iletişim içinde olduğu belirlendi. Dalveren'in karakoldaki işlemleri sürüyor.