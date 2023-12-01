MİT TIR'ları Davasında Sona Gelindi! Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün Hapsi İstendi

MİT TIR'ları davasında sona gelindi. MİT TIR'larına ilişkin görüntülerin yayınlanması davasında savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 3 yıl 4 aya kadar hapis talebinde bulundu.

MİT TIR'ları Davasında Sona Gelindi! Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün Hapsi İstendi
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MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün yargılandığı davada sona gelindi.

Savcı, mütalaasında Erdem Gül'ün ''FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcı, FETÖ yöneticilerinden olan Emre Uslu’nun talimatıyla, 1 Ocak 2014’te Hatay, 19 Ocak 2014’te ise Adana’da MİT TIR'larının durdurulduğunu anlattı.

Gizli kalması gereken görüntülerin yayınlanarak ifşa edildiği belirtildi.

Erdem Gül’ün ''FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma, son savunmanın hazırlaması için ertelendi.

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