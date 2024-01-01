MİT'ten DEAŞ'a Üst Düzey Darbe! Sözde Sorumlu Yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyonla Suriye Halep'te DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi'yi yakaladı. MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT'in yaptığı operasyonda DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

Saldırı Hazırlığını İtiraf Etti

El Cündi ifadesinde; DEAŞ’ın, Fırat Kalkanıve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk Güvenlik Güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti. DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi. El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

DEAŞ'ın Eylemleri Deşifre Oldu

Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edildi. Örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.