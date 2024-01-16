MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Terörist Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde önemli bir operasyona imza attı. Örgütün sözde sorumlularından, "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi.

MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Terörist Liman Suwyeş etkisiz hale getirildi
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Sınır içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya karşı kararlı mücadele sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe indirdi.

MİT, YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğunu belirledi.

Takibe alınan terörist Suwyeş'in bulunduğu yer belirlendi. Liman Suwyeş, MİT'in düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # pkk # terör örgütü
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