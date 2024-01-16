4 şehirde FETÖ operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul merkezli 4 şehirde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında sözde mahrem imamların da bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 şehirde FETÖ operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak İstanbul merkezli olarak 4 şehirde FETÖ operasyonu düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu FETÖ'ye yöenlik yürüttüğü soruşturmada, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde "emniyet mahrem imamı, "ev imamı", "lise mesulü" ile "büyük bölge muhasebecisi" olduğuna ilişkin haklarında beyanlar bulunan 18 şüpheliyi tespit etti.

HTS kayıtlarına göre, 2016'ya kadar sorumlu düzeyde olan şahıslarla irtibatlarının devam ettiği belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçlerince İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı. ​​​​​​​

Yeşil Sol Parti'nin kongresine soruşturma! 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiYeşil Sol Parti'nin kongresine soruşturma! 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fetö # operasyon # gözaltı
Çok Okunanlar
İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor...
İstanbullular dikkat! Aşırı soğuk geliyor...
BİM'de akıllı TV'ler ve mutfak gereçleri indirimde! Bugün başlıyor!
BİM'de akıllı TV'ler ve mutfak gereçleri indirimde! Bugün başlıyor!
16 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
16 Ocak 2023 Resmi Gazete Kararları
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!
Elinde altını olanlar dikkat! Yüzde 73 ihtimalle...
Elinde altını olanlar dikkat! Yüzde 73 ihtimalle...
Öne Çıkanlar ..│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı ..│Ana Haber - Gülşah Ekinci #canlı Elinde altını olanlar dikkat! Yüzde 73 ihtimalle... Elinde altını olanlar dikkat! Yüzde 73 ihtimalle...