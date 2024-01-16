Yeşil Sol Parti'nin kongresine soruşturma! 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Yeşil Sol Parti, geçtiğimiz hafta sonu olağan kongresini gerçekleştirmişti. Kongrede PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet içeren yöntemlerini öven ve bu yöntemleri meşru gösteren propagandalar yapılmıştı.

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 10 ilde belirlenen şüphelilerin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.