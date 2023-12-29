MİT'ten PKK'ya Ağır Darbe! Terörist Ömer Abdullah el Dahham Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) terör örgütüne yönelik düzenlediği kritik operasyonlar sürüyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre son olarak Suriye'de başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

Sözde Sorumlu Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

MİT, gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye'nin Tabka kenti sorumlularından "Abu Dahham" kod adlı terörist Ömer Abdullah el Dahham'ın Türkiye'ye yönelik terör eylemi planlamalarında yer aldığı tespit edildi.

2017 yılından bu yana Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat alanlarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) üs bölgelerine yönelik terör eylemlerini gerçekleştiren organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği belirlenen Dahham, MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından takibe alındı ve adım adım izlendi.

Terörist Dahham, Suriye'nin Tabka bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.