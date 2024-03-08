MOSSAD operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

MİT ve İstanbul emniyetinin ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği şüphelilerin, İsrail'in hedefindeki kişilerden Türkiye'de bulunanlar hakkında bilgi derleyip topladığını ve bu bilgileri MOSSAD'a aktardığını belirledi.

Bir süre şüpheli kişileri takip eden MİT, şüphelilerden 6'sının eski polis olduğunu, 2 kişinin ise özel sektörde çalıştığını belirledi. Grubun liderliğini ise eski emniyet amiri Hamza Tuhan Ayberk'in yaptığı saptandı.

MİT ve emniyet, 5 Mart Salı günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında Hamza Turhan Ayberk ve FETÖ’den ihraç bir polisin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.