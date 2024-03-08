Türkiye'ye güç veren kadınlar! Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin kadın mühendislerinden Atatürk vurgusu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan kadın mühendisler, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde görev alma deneyimlerini paylaştı.

Akkuyu Nükleer Nükleer Güvenlik Birimi Nükleer Yakıt Kontrol Kıdemli Uzmanı Ebru Adıgüzel, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde çalışan nükleer mühendislerden biri olmak için Rusya'da 6,5 yıllık eğitim aldığını belirterek, "Akkuyu'da 2018'den beri çalışıyorum. Sahada çalışmak bir kadın için zorlu ama burada edindiğimiz tecrübeler bütün zorluklara göğüs germemizi sağlıyor." dedi.

Adıgüzel, Türkiye'nin sanayisinin her gün daha da gelişmekte olduğunu ve bunun için enerjinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Akkuyu NGS’nin Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu devamlı şekilde karşılayacak olması Türkiye için çok büyük bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin işletmeye alınması için ilk önemli aşama olan nükleer yakıtları teslim alan ekipte bulunmaktan gurur duyduğunu dile getiren Adıgüzel, "Nükleer santralde çalışmak bizi her gün biraz daha geliştiriyor. Aynı zamanda katıldığımız projeler ve çeşitli alanlara yönelebilmemiz kariyerimize sürekli katkı sağlıyor." dedi.

"ATATÜRK'ÜN GENÇLERE GÜVENDİĞİ GİBİ BEN DE GENÇLERE GÜVENİYORUM"

Akkuyu Nükleer Kimya Bölümü Kimyasal Analiz Uzmanı Beyza Kurtuluş Öztürk de santralde çalışmaya 2020’de kimyasal analiz uzmanı olarak başladığını belirterek, "Kimya bölümü aslında bir nükleer güç santralinin en önemli ve kapsamı en geniş bölümlerinden biri diyebilirim, çünkü suyun bulunduğu her alanda kimya birimi de işin içine giriyor." diye konuştu.

Öztürk, Türkiye'de başka nükleer santrallerin de önümüzdeki dönemde devreye alınacağına inandığını söyleyerek, "Gençlerimiz doğru yoldan şaşmadığı müddetçe ülkemiz her türlü ilerleyecek ve daha gelişmiş bir ülke olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere güvendiği gibi ben de gençlere güveniyorum. Gelecek nesil ülkemizi her türlü ileriye götürecektir." dedi.

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan Akkuyu NGS'de çalışan kadın mühendislerden biri olmanın gurur verici olduğunu vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Kadın ve erkek arasında bir fark olmadığını, olsa bile istediğimiz alanda çalışmaya engel olmadığını kendim de çalışarak göstermek ve diğer kadınların önünü açabilmek benim için çok gurur ve heyecan verici. Umarım genç kızlarımız ileride bakıp ben de burada çalışabilirim diye örnek alabilirler. Bu beni çok mutlu eder."

"TÜRKİYE'NİN İLK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNDE ÇALIŞMAK GURUR VERİCİ"

Akkuyu Nükleer Radyoaktif Atıklar Sertifikalandırma Uzmanı Nurberk Sungur ise Akkuyu NGS’de çalışmak için St.Petersburg Politeknik Üniversitesi'ne gönderildiğini söyledi.

Sungur, santralde görev alan kadın çalışanlar için Akkuyu NGS'de görev almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santralini yapıyoruz. Tabii ki kendimizle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nükleer santralin ülke için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Sungur, şunları kaydetti: