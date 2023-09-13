MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı. Bakanlığın X sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı
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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." sözü nakledilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlı tarihimizin unutulmaz zaferlerinden biri olan Sakarya Zaferi’nin 102'nci yıl dönümünü kutluyor; Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

 İŞTE O PAYLAŞIM...

MSB, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü kutladı - Resim : 1

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