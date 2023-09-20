Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı! Haklarında işlemler başlatıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Muğla Fethiye'de düzensiz göçmenler yakalandı.

Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı! Haklarında işlemler başlatıldı

 Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladıEkonomi

MUĞLA'DA 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı! Haklarında işlemler başlatıldı - Resim : 2

Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# muğla # sahil güvenlik # göçmen # fethiye
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
Döviz alış ve satış fiyatları yükseldi mi? 20 Eylül günü dövizde son durumu...
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Birleşmiş Milletler binasına geldi #erdoğan #haber #keşfet Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Birleşmiş Milletler binasına geldi #erdoğan #haber #keşfet 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu?