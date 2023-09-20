Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı! Haklarında işlemler başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 25 düzensiz göçmen yakalandı.

MUĞLA'DA 25 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.