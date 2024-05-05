Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı!

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopteri Marmaris’te göreve başladı.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı!
Editör: Metehan Gül

Orman yangınları açısından birinci derece hassas bölgede bulunan Muğla’da 2 yangın söndürme hava aracı göreve başladı.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı! - Resim : 1Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı! - Resim : 2

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede hava gücünü oluşturan helikopterlerin ilki 1 Mayıs itibariyle bölgeye gelerek göreve başladı.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı! - Resim : 3

Marmaris Değirmenyanı’nda konuşlanacak olan yangın söndürme helikopterinin mürettebatı, 2 pilot, 1 gözlemci pilot, 1 teknisyen ve OGM adına görev yapacak 1 personel olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı! - Resim : 4

Yine Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde görev yapacak ilk yangın söndürme uçağı Dalaman’da göreve başladı.

Antonov tipi yangın söndürme uçağı Dalaman Havaalanında konuşlu olarak görev yapacak.

Muğla'da ilk yangın helikopteri göreve başladı! - Resim : 5

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2024 yılı yaz döneminde 14 helikopter, 6 uçak ve 1 İHA olmak üzere 21 hava aracı görev yapacak.

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi!32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi!Gündem
Bursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik ettiBursa'da sokak köpekleri 2 çocuğu hastanelik ettiYurt
# Marmaris # yangın uçağı # orman yangınları
Çok Okunanlar
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Mayıs ayında kışı yaşadılar! O illere kar yağdı
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
HAMAS'tan kritik açıklama: "Kabul etmeyiz!"
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
Kızını öldürmeye çalışan kişi yakalandı
AK Parti'de değişim tartışmaları!
AK Parti'de değişim tartışmaları!
Öne Çıkanlar DEM Parti Atatürk'e saldırdı! DEM Parti Atatürk'e saldırdı! Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi Alanya'nın meşhur içeceği fıstıklı limonata tescillendi