32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi!

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi.

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi!
Editör: Metehan Gül

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde özel parkurda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katıldı.

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi! - Resim : 1

Yarışların son gününde adrenalin tutkunu sporcular, büyük motor hacimli ve tam donanımlı araçlarıyla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalıştı.

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi! - Resim : 2

Alanı dolduran izleyiciler, sürücülerin araçlarıyla çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesini ilgiyle izledi.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, yarışmanın son gününde de keyifli mücadelelerin yaşandığını belirtti.

32. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi! - Resim : 3

Albayrak, "Şunu gururla söyleyebiliriz ki, Düzce'de dünya rekoru kırdık. Dünyada böyle off-road etkinliği yok kalabalık olarak. Alanda 1500'e yakın araç var. Yollar komple kapandı, alana giriş mümkün değil. Bizim için mutluluk verici organizasyon oldu." diye konuştu.

Albayrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da güzel bir organizasyon yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# offroad # düzce
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