Muti kimdir? Rapçi Muti'nin gerçek adı nedir aslen nerelidir?

Muti adı ile bilinen rapçi yakalama kararı ardından, merak konusu olan Muti ve Heijan kimdir? Haklarında ikinci kez tutuklama kararı çıkan rapçiler hakkında, ilk kez 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyon ile göz altına alınmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, düzenledikleri operasyonda, organize suç örgütleri adına rap şarkıları yaptıkları ve bu örgütlere sosyal medya platformlarında destek verdikleri belirlenmiş.

MUTİ KİMDİR?

1994 tarihinde doğan Muti olarak bilinen Adanalı rapçi Mücahit Doğan, son yıllarda özellikle youtube üzerinde özellikle Heijan ile birlikte çıkardıkları müzikler ile büyük bir kitleye ulaşmıştı.

Muti adındaki rapçi 2017 yılında "Yansın Geceler" adlı parçayı ile Heijan ile birlikte yürütmüş, büyük bir üne kavuşmuştu. En son olarak da Heijan ile birlikte ortak bir çalışma ile "Birader" ve "Aynen" parçalarını tanıtmıştı.