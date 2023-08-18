Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?

Ünlü rap şarkıcılarına İstanbul'da operasyon: Heijan, BIG ve CAC gözaltına alındı. Ancak Muti aranıyor. BIG ve CAC lakaplı rapçilerin kim olduğu konusu büyük merak uyandırdı. Peki BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?

Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?
Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ünlü rap müzik şarkıcılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Polis yetkilileri, sosyal medya ve müzik sektöründe organize suç örgütleri adına rap şarkıları üretildiğini ve bu şarkıların örgüt üyeleri tarafından sıkça paylaşılıp örgütün sembolü haline getirildiğini tespit etti.

Şüphelilerin ürettikleri şarkılar aracılığıyla suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdikleri iddia edildi.

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BIG VE CAC LAKAPLI RAPÇİLER KİMLER?

Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?

Polis ekipleri, rapçilerin müzik kliplerinde uzun namlulu silahlar kullandıklarını belirledi. Bu nedenle 3 rap şarkıcısına 'suç ve suçluyu övme' suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?

Operasyon sonucunda Heijan, BIG ve CAC isimli rapçılar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Rap şarkıcılarından Heijan olarak bilinenin Doğan Tarda, BIG olarak tanınanın Samet Işık ve CAC lakaplının Şahan Terzioğlu isimleri olduğu öğrenildi.

Organize suç örgütüne şarkı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan BIG ve CAC lakaplı rapçiler kimdir?

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet tarafından yapılan işlemleri devam ederken, Mücahit Doğan olarak bilinen 'Muti' adlı rap şarkıcısı hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

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