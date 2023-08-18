Gözaltına alınan rapçi Heijan kimdir? Heijan'ın gerçek adı ne ve aslen nerelidir?

Rapçi Heijan ve Muti hakkında arama motoruna takılan bazı sorular oldu. Vatandaşlar merak ettiği soruları derledik. 2017 yılında bir kez daha uyuşturucu barındırıp satmaktan dolayı gözaltına alına Heijan ve arkadaşları hakkında çıkan bu karar sonrası sosyal medya çalkalanmıştı. Bu kez de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla suç örgütleri adıan organize yaptığından dolayı gözaltına alındı.

Kliplerinde ve şarkılarında uyuşturucu özendiriciliği yaptığı iddiasıyla sürekli şikayet edilen rapçiler bu kez yeniden gözaltına alındı. İçlerinde en çok popüler olan Heijan'ın hayatı merak edildi.

RAPÇİ HEİJAN KİMDİR?

1994 yılında Van'da dünyaya gelen Heijan'ın gerçek adı Doğan Tarda'dır. Ailesiyle beraber daha sonra İstanbul'a gelen Doğan, Heijan lakabıyla sosyal medyada yer aldı. Burada yaptığı rap şarkılarıyla fenomen oldu.

İlk çıkışını ise “Yansın Geceler, Semt Oturuşu, Abin Dızo Bremın ve Bonzai Bom” gibi şarkılarla yakaladı. Öğrenim hayatını halen Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde sürdürmektedir. Bununla beraber Yolsuzlar Çetesi adlı bir filmle kamera karşısına çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Daire Başkanlığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonda 2017 yıllında gözaltına alınmıştı.

Ancak bu durumu kendi lehine çevirerek sosyal medyadan ajitasyon yaptı. Kliplerinde sürekli silah, kadın bedeni ve uyuşturucu algılarına yer verdi. Son olarak ise suç örgütlerine yardım yaptığı ortaya çıktı.