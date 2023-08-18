Ünlü rapçiler gözaltına alındı! Heijan yakalandı Muti aranıyor

İstanbul'da ünlü rapçilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, “Heijan” adıyla tanınan rapçi Doğan Tarda, BIG olarak ün yapan Samet I. ve CAC olarak adı geçen Şahan T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı.

“Muti” mahlasıyla anılan rapçi Muhammet Mücahit Nedim Doğan hakkında da yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu kişilerin şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "suçu ve suçluyu övmek", "suç işlemeye tahrik" gibi suçlardan işlem yapıldığı bildirildi.