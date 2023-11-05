Netanyahu'nun Evinin Önünde Protesto! Katil Bibi Sloganları Atıldı

İsrailliler Batı Kudüs'te Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutu önünde toplandı. Protestocular, başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'yu protesto ederek istifa çağrısında bulundu.

Netanyahu'nun istifasını isteyen protestocular "Katil Bibi" diye slogan attı.

İsrail polisi, protestonun yasadışı olduğunu söylerken, protestoculara müdahale etti. Polisten yapılan yazılı açıklamada, gösterilerin, izinsiz ve hükümet ile hükümet politikalarına karşı, toplumsal düzeni bozan siyasi bir protesto olduğu belirtildi. Göstericilerin, seçilmiş yetkililerin özel mülklerinin önünde gösteri yapmalarına izin verilen mesafeye göre yerleştirilen polis barikatlarını delerek düzeni bozmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, düzeni bozmaya çalışan 3 göstericinin gözaltına alındığı aktarıldı.