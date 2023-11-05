Hamburg Havalimanı'nda Kırmızı Alarm! Silahla Aprona Girdi Kızını Rehin Aldı

Almanya'nın Hamburg kentinde kırmızı alarm verildi! Dün akşam yerel saatle 20.00 ciivarnda, Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla kapıyı kırarak aprona girdiği açıklandı. Flaş gelişmenin detaylarını Federal Polis Sözcüsü Thomas Gerbert duyurdu.

4 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı!

Havalimanında silahıyla aprona giren kişinin havaya 2 kez ateş ettiği ve 2 molotofkokteyli fırlattığı belirtildi. Gerbert, Hamburg Havalimanı’nda uçak trafiğinin durdurulduğunu ve çok sayıda polisin olay yerinde olduğu bilgisini de paylaştı.

Hambur polisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada araçta 1'i çocuk 2 kişinin bulunduğu ifade edildi. Olayın velayet anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken bunun bir rehin alma olayı olduğu kaydedildi. Polisin müzakere grubunun araçtakilerle temasta olduğu aktarıldı.

Bild gazetesinin haberine göre 4 yaşındaki kızını rehin alan 35 yaşında baba Türkiye'ye gitmek istiyor. Babanın aracıyla Hamburg Havalimanına gelmeden önce annenin polisi arayarak eşinin çocukla birlikte havalimanına gittiğini haber verdiği belirtildi.

Hamburg Havalimanından da bölgedeki durumla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, havalimanın bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağı belirtilerek, yolcuların havalimanına gelmemesi istendi.