İsrail Maliye Bakanı Gazze'ye Gelen Akaryakıt Girişlerine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Gazze'ye Gelen Akaryakıt Girişlerine İzin Vermeyeceklerini Açıkladı
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İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Maliye Bakanı Smotrich, "Gazze'yi savaştan sonra kontrol altına alacaklarını" ifade etti ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntılı bilgi vermedi.

Gazze'ye uygulanan yoğun ablukaya işaret eden Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ne akaryakıt girişine her ne şekilde olursa olsun izin verilmeyeceğini kaydetti.

Gazze'deki hükümet, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye hiç yakıt girişi olmadığını, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için acil yakıt tedariki gerektiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yapmıştı.

İsrail ordusu, uluslararası toplumun ablukanın sıkılaştırıldığı Gazze Şeridi'ne yakıt tedarik edilmesine ilişkin çağrılarına rağmen daha önce de "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.

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