Özden Subaşı Umuda Ortak Oldu! Kampanyaya Son Ziynet Eşyasını Bağışladı

“Umuda Ortak Ol” kampanyasına destek büyüyor. İzmir’de işçi emeklisi Özden Subaşı son ziynet eşyasını kampanyaya bağışladı.

Özden Subaşı Umuda Ortak Oldu! Kampanyaya Son Ziynet Eşyasını Bağışladı
Editör: Özgür Doğu Saymaz
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İşçi Emeklisi Özden Subaşı 2014 yılından beri Ulusal Kanal gönüllüsü. İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşıyor. Son ziynet eşyası olan küpelerini Umuda Ortak Ol kampanyasına bağışladı. Her kampanyada karınca kararınca katkısını koydu. "Vatanımız için Mehmetçiğin yaptığının yanında bizim yaptığımızın lafı olmaz" dedi. Kulağından küpeleri çıkarıp teslim etti.

Vatan deyince akan sular duruyor Subaşı için. Bu durumda ziynet eşyaları bir yük geliyor ona. Gözünü kırpmıyor. "Vatanım için mücadelede feda olsun" diyor. Özden Subaşı "Kadınlar takısız yapamaz" diyor. Buna da çare bulmuş. Çelikten takıları altının yerini alıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Vatan Partisi İlçe Yöneticiliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şube Başkanlığı görevleri yapan Özden Subaşı vatandaşlara çağrı yaptı.

Umuda Ortak Ol Kampanyası Büyüyor! Hedef 30 Kasım'a Kadar 5 Milyon LiraUmuda Ortak Ol Kampanyası Büyüyor! Hedef 30 Kasım'a Kadar 5 Milyon LiraMedya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ulusal kanal # kampanya
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