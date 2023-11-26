Umuda Ortak Ol Kampanyası Büyüyor! Hedef 30 Kasım'a Kadar 5 Milyon Lira

GÖREV Vakfı’nın Ulusal Kanal ve Aydınlık için başlattığı ‘Umuda Ortak Ol’ Kampanyası büyüyor.

Tarihi kampanyaya çağrı için Ulusal Kanal özel yayınında bir araya gelen öncüler Türk Milletine çağrıda bulundu.

“Artık Umudun ötesindeyiz” diyerek sözlerine başlayan GÖREV Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Türkiye’nin içinde bulunduğu süreçte bu kampanyanın neden önemli olduğunu anlattı.

USMER Başkanı Şule Perinçek'ten Çağrı!

USMER Başkanı Şule Perinçek, 30 Kasım’a kadar hedefin 5 milyon olduğunu hatırlatarak, "Milli Demokratik Devrimi ileri taşımak için Ulusal Kanal'a ve Aydınlık Gazetesi'ne ihtiyaç olduğunu söyledi.

Öncü Gençlik Umuda Ortak Oldu!

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt Türk Gençliğinin en önemli görevi bu kampanyaya destek olmaktır diyerek nedenlerini sıraladı. Kunt, Öncü Gençlik’in aracını Ulusal Kanal’a canlı yayın aracı olarak bağışladıklarını duyurdu.

Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan “Güçlü Ulusal Kanal ve güçlü Aydınlık için” sözleriyle herkesi göreve çağırdı.

Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil de “Aydınlık gazetesi her yere ulaşmalı” sözleriyle kampanyaya çağrıda bulundu. Karamsarlık yaymaya çalışanların karşısında Ulusal Kanal ve Aydınlık’ın umudu var dedi.