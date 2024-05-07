Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile görüşmesini anlattı! İşte 45 dakikalık görüşmede gündeme gelen konular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme Bahçeli’nin Meclis’teki makam odasında yapıldı.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile buluşan CHP liderinin bu kez adresi MHP oldu. Meclis’teki görüşmede Özgür Özel'e, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır eşlik etti. Özel'i makam odası önünde karşılayan Devlet Bahçeli'nin yanında ise Meclis Başkanvekilleri Celal Adan, Erkan Akçay yer aldı.

45 dakika süren görüşmede Bahçeli, Özel’e işlemeli tabak hediye ederken, CHP Lideri de MHP Genel Başkanı’na oltu taşlı tesbih hediye etti. Görüşme sonrası iki lider kamera karşısına geçmedi. Bahçeli açıklamayı Özel’in yapacağını söyledi.

O açıklama CHP Grup Toplantısı'nda geldi. Özel, görüşmenin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi, ayrıntıları açıkladı.

- Toplantıda görüşülen her hususu bu kürsüden paylaşacak değilim ancak sayın Bahçeli ile seçim sonuçlarını samimiyetle değerlendirdiğimiz, kendisinin değerlendirmelerini memnuniyetle dinlediğimiz, tebriklerini kabul ettiğimiz, bundan sonraki sürece dahil olarak da son derece yapıcı şekilde bu değerlendirmeleri gerçekleştirdiğimizi paylaşabilirim.