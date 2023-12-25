Özgür Özel Şehit Cenazesinde Yuhalandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'da, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın cenaze törenine katıldı.

Törene katılan vatandaşlar Özel'i protesto etti, “Özgür dışarı” sloganları atıldı.

Tepkiler dinmeyince Özel, Vali Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrıldı.

PKK'nın Meclis'teki temsilcisi DEM Parti ile iş birliğinde ortaklaşan Özgür Özel, terör bildirisini imzalamadığı gibi operasyonları da hedef aldı. Özel, "Hedefe ulaşıldı mı, ulaşıldıysa niye oradayız, ulaşılmadıysa hedeflerine ulaşmama sebebi nedir?" dedi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan da Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin üniformasını giyen babası Mehmet Aslan, törende "Selahattin Demirtaş'a selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." diyerek gösterdi tepkisini.