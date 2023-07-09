Özkan Uğur'un cenaze programı belli oldu! İşte usta sanatçının cenaze bilgileri

MFÖ Grubu'nun ünlü ismi santçı Özkan Uğur'un ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken ailesinden de ilk açıklama geldi.

Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, sanatçının resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "Özkan Uğur'umuzu kaybettik. İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan'ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi, Özkan'ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da 69 yaşında vefat eden Uğur'un cenazesi, 11 Temmuz'da defnedilecek.

Usta sanatçının vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getiren oyuncu Zafer Algöz, cenaze bilgilerini paylaştı.

Özkan Uğur'un naaşı 11 Temmuz Salı günü öğle vaktinde Taksim Camisi'nde kılınacak cenaze namazına müteakip, Karacaahmet Mezarlığına defnedilecek.

Uğur için ayrıca aynı gün saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.