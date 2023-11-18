Pegasus 82 Seferini İptal Etti!

THY'nin ardından Pegasus da 82 seferini iptal etti.

Pegasus 82 Seferini İptal Etti!
Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok uçuşunu iptal etmişti. Türk Hava Yolları'nın ardından bir iptal haberi de Pegasus'tan geldi. Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. İç ve dış hatlarda bugün (18 Kasım) 44, yarın (19 Kasım) ise 38 olmak üzere toplam 82 sefer iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz yapabileceği bildirildi.

THY Yarınki 40 Seferini iptal EttiTHY Yarınki 40 Seferini iptal EttiYurt
# pegasus # türk hava yolları # uçuş iptali
Çok Okunanlar
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Yükselmeyi Durdurdu! İSKİ Açıkladı
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Marketler Bugün Kapalı Mı? Evlere Servis Yapan Marketler Çalışıyor Mu?
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Cumartesi Günü İstanbul'da Çoğu İlçede Elektrik Kesintisi Yaşanacak! BEDAŞ Uyardı!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Depremler Hissedildi Mi?
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Öne Çıkanlar ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DEĞİŞİM' HAREKETİ CHP'Yİ NEREYE GÖTÜRÜR? | Ulusal Fikir Meydanı ÖZGÜR ÖZEL'İN 'DEĞİŞİM' HAREKETİ CHP'Yİ NEREYE GÖTÜRÜR? | Ulusal Fikir Meydanı Arak Dizisi Konusu Ne? Arak Dizisi Konusu Ne?