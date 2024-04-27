Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan'da gece saatlerinde meydana gelen deprem sonrası bir açıklama paylaştı. Görür, depremin gerçekleştiği fayı aktardı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Prof. Dr. Naci Görür'den Erzincan depremi açıklaması
Editör: Uğur Çam

Merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,1 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Yaşanan depremde maddi bir hasar meydana geldiği bildirilmezken, kimse zarar görmedi. Depremi hisseden vatandaşlar, yaşanan depremin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığını merak etti.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN ERZİNCAN DEPREMİ AÇIKLAMASI

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşanan depremin Yedisu Fayı'nın kuzeyinde bulunan ve ona paralel olan başka bir fay üzerinde gerçekleştiğini aktardı. Fayın ayrıca Aşkale'den gelen fay ile kesiştiğini belirtti. Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Arkadaşlar, Erzincan, Çadırkaya- Tercan’da dün gece 4,1 deprem oldu. Deprem Yedisu fayının kuzeyinde ve ona paralel bir fay üzerinde. Bu fay Aşkale’den gelen fayla kesişyor. Sevgiyle"
Erzincan'da korkutan deprem!Erzincan'da korkutan deprem!Yurt
# Prof. Dr. Naci Görür # Erzincan # deprem
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