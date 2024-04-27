Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu. Erzincan'da deprem oldu. Tercan'da olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi.

Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erzincan'da deprem meydana geldi. Tercan'da olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak tespit edildi. Deprem, 5 kilometre derinlikte oluştu. Depreme dair ayrıntılar ise şöyle;

Akdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduAkdeniz'de 3,8 büyüklüğünde deprem olduYaşam
# deprem # Erzincan
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