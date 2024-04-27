Erzincan'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erzincan'da deprem meydana geldi. Tercan'da olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak tespit edildi. Deprem, 5 kilometre derinlikte oluştu. Depreme dair ayrıntılar ise şöyle;