Erzincan'da korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi X üzerinden duyurdu. Erzincan'da deprem oldu. Tercan'da olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Erzincan'da deprem meydana geldi. Tercan'da olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak tespit edildi. Deprem, 5 kilometre derinlikte oluştu. Depreme dair ayrıntılar ise şöyle;
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 26, 2024
CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) https://t.co/fYbx6M1Bfo
27.04.2024, 01:30:36 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli