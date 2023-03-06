Resmi Gazete’de yayımlandı: Gözaltı süresi 4 güne çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan 128 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gözaltı sürelerine ilişkin düzenleme yapıldı. 120 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerde 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarında gözaltı süresi 4 güne çıkartılmıştı. 128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu suçlara 'kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi', 'taksirle öldürme' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları da eklendi.

128 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla gerçekleşmesi’, ‘taksirle öldürme’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarındaki gözaltı süresinin 4 güne çıkarılması ile deprem illerindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalarda müteahhitler, bina sahipleri, yapı sorumluları ve binada imar planına aykırı değişiklik yapanlar hakkında verilen gözaltı kararlarında süre 24 saatten 4 güne çıkarıldı.